Phnom Penh (VNA) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni 3.000 doses de Tamiflu (oseltamivir) au ministère de la Santé du Cambodge via le Département de contrôle des maladies transmissibles (CDC).

Les médicaments donnés seront utilisés pour répondre à la propagation de la grippe aviaire (H5N1) dans la province de Prey Veng et à d'éventuelles épidémies dans d'autres provinces, ont indiqué les CDC le 28 février.



Au 28 février, il y avait deux cas humains confirmés de H5N1 au Cambodge, a déclaré le CDC, soulignant que le premier cas est une fillette de 11 ans qui est décédée, et le deuxième cas est le père de la fille qui a été guéri et libéré le même jour.



Le CDC a déclaré que les deux cas avaient été infectés par le H5N1 provenant de volailles de leur village, mais qu'il n'y avait aucun signe de propagation de personne à personne entre eux.



Auparavant, le Dr Or Vandine, secrétaire d'État et porte-parole du ministère de la Santé, a affirmé que la situation du H5N1 dans le village de Roleang est désormais sous contrôle.



Depuis 2005, le Cambodge a enregistré 58 cas d'infection au H5N1, dont 39 décès. Parmi les cas, 45 ont été enregistrés chez des enfants de moins de 14 ans.



L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 26 février que le risque pour le grand public de H5N1 au Cambodge reste faible.- VNA