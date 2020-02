Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le bureau de l'Organisation internationale du Travail (OIT) au Vietnam a déclaré le 12 février féliciter la ratification à Paris par le Parlement européen de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), lequel devrait apporter des intérêts économiques aux deux parties.

Ce document de nouvelle génération a été signé à Hanoï le 30 juin 2019, comprenant des termes importants concernant le travail et l'environnement s’orientant vers le développement durable.

Le directeur de l'OIT au Vietnam, Chang-Hee Lee, a déclaré que les exigences de l'accord sur le travail et l'environnement bénéficieraient à toutes les parties, aideraient le Vietnam à se développer durablement et garantiraient que la génération future ne devraient pas payer pour la croissance actuelle.

Selon lui, la signature par le Vietnam de l’EVFTA et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) facilitera la modernisation de sa législation en matière de travail et de relations professionnelles. L'adoption du Code du travail révisé en novembre 2019 a permis de rapprocher son cadre juridique aux conventions fondamentales de l'OIT.

Des relations professionnelles modernes, une main-d'œuvre qualifiée et un système de sécurité sociale efficace constituent une force pour le Vietnam dans ses efforts pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure de manière durable, a-t-il déclaré.

Les accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam ont été signés le 30 juin 2019 à Hanoï. Selon une étude du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, ces deux accords devraient aider le PIB vietnamien à progresser de 4,6% et les exportations vers l’UE à augmenter de 42,7% d’ici 2025. De son côté, la Commission européenne prévoit que le PIB de l’UE devrait augmenter de 29,5 milliards de dollars et les exportations vers le Vietnam, de 29%, d’ici 2035.

Ces accords aideront aussi le Vietnam à améliorer ses institutions et son climat des affaires, favorisant les investissements européens sur son sol. -VNA