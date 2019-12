Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé le 13 décembre à Hanoï un colloque international pour recueillir des consultations des experts sur le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la protection de l’environnement de 2014.

En conséquence, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement propose de recueillir les commentaires des ministères, des branches et des organisations internationales sur quatre questions majeures: le zonage environnemental, l'évaluation des impacts environnementaux, la livraison des permis d’environnement et le contrôle de la pollution.

En ce qui concerne le zonage environnemental et les permis environnementaux, le Dr Michael G. Parons et le Dr In Hwan Kim, conseillers du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, ont déclaré qu'il était nécessaire de marquer les endroits de risque sur la carte de planification de l'environnement, d'évaluer l'admissibilité pour le permis d’environnement.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), les droits des communautés devraient être inclus dans la loi. La consultation de la population des communautés qui sont influencées par des projets.

Selon Nguyen Van Son, représentant de la Banque mondiale, il est nécessaire de modifier et de rendre la loi sur la protection de l'environnement conforme aux pratiques internationales en vigueur.

L'expert de l'Agence japonaise de coopération internationale, le Dr Hideki Wada a partagé que les emballages, les matériaux d'emballage après usage étaient également une ressource naturelle qui devrait être profitée et traitées, ce devant être mentionné par la loi.

Les experts ont également cité des exemplaires en Malaisie, au République de Corée et en Allemagne. -VNA