Hanoi (VNA) – L’Office général des statistiques (OGS) mènera du 15 avril à la fin du 30 mai 2022 une enquête auprès des entreprises dans l’ensemble du pays, a annoncé son Département de la collecte des données statistiques et de l’application des technologies de l’information.

Photo d’illustration : VNA



Cette enquête vise à collecter des informations sur les entreprises, les coopératives/unions de coopératives pour servir la gestion, l’administration, l’évaluation et la prévision de la situation socio-économique, la formulation des politiques et des plans de développement de l’économie nationale et de chaque localité, a fait savoir le directeur adjoint dudit département Nguyên Trung Tiên.



Elle sert à calculer les indicateurs du Produit intérieur brut (PIB), du Produit intérieur brut régional (PIBR) en 2021 des provinces et villes sous l’autorité centrale, d’autres indicateurs statistiques appartenant au Système de comptabilité nationale et les indicateurs statistiques des branches d’activité spécialisée, a-t-il indiqué.



L’enquête sert également à l’élaboration du "Livre blanc sur les entreprises 2023" et du "Livre blanc sur les coopératives 2023", à la mise à jour de la base de données faisant office de modèle pour les enquêtes statistiques sur les entreprises, a ajouté le responsable.

Les résultats officiels de l’enquête et de la rédaction du "Livre blanc sur les entreprises 2023" et du "Livre blanc sur les coopératives 2023" seraient publiés au premier trimestre 2023. – VNA