Hanoi (VNA) – Le Fonds OPEP pour le développement international (OFID) va prêter 45 millions de dollars à un projet d’amélioration des infrastructures de transport dans la ville de Dà Nang (Centre).

Le ministre des Finances, Dinh Tiên Dung (à droite) et le directeur général de l’OFID, Abdulhamid Alkhalifa, ont échangé l’accord signé le 28 août à Hanoi. Photo : VNA

L’accord de prêt a été signé mercredi 28 août à Hanoi entre l’OFID et le ministère vietnamien des Finances.Le projet dispose d’un investissement total de 61,37 millions de dollars, dont 45 millions de dollars prêtés par l’OFID et le reste couvert par le budget de Dà Nang.Il prévoit la construction de 14,3 km de la route n°2 de la ceinture ouest de la ville, des ponts sur cette route et des installations techniques associées, telles que des ponceaux, des systèmes d’éclairage et des arbres.Les travaux comprennent également la construction d’une route de 1,2 km reliant le pont de Co Co à l’intersection Trân Dai Nghia - Vo Chi Công et d’un pont de 100 m de long reliant la rivière Co Co et reliant les routes Vo Qui Huan et Vo Chi Công.Le projet devrait être achevé d’ici la fin de 2022 pour aider Dà Nang à développer efficacement ses infrastructures de transport, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique local.L’OFID est l’institution intergouvernementale de financement du développement fondée en 1976 par les États membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).Son objectif consiste à renforcer la coopération financière entre les pays membres de l’OPEP et d’autres pays en développement, en apportant à ces derniers le soutien financier nécessaire à leur développement socio-économique.Au Vietnam, le fonds a jusqu’à présent fourni des prêts d’un montant de 238,65 millions de dollars pour 20 projets et programmes couvrant un large éventail de domaines, notamment les transports, l’irrigation, la réduction de la pauvreté, les soins de santé, l’éducation et le développement urbain. – VNA