Transformation du pangasius destiné à l'exportation dans la société par actions d'import-export des produits aquatiques de Cuu Long An Giang. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Les exportations vietnamiennes vers l'Australie se sont chiffrées à plus de 4,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de près de 34% en un an.

Ses exportations de nombreuses marchandises ont continué de croître, telles que chaussures (+30,83%), textile (+29,8%), produits aquatiques (+52%), fer et acier (+205%), bois et produits dérivés (+26%), café (+102%). Dans le même temps, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à près de 12 milliards de dollars, en hausse de 33,4%. Le Vietnam est devenu le 10e partenaire commercial de l'Australie et ce dernier est le 7e partenaire du Vietnam.

Ce résultat positif est en partie dû à la contribution de l'Office commercial du Vietnam en Australie dans la mise en œuvre des plans d'action. Concrètement, il a accéléré les études de marché, l'élaboration de labels pour les marchandises vietnamiennes, pris des mesures pour protéger l'intérêt des entreprises nationales, etc., selon Nguyen Phu Hoa, chef de l'Office commercial du Vietnam en Australie.

D'ici la fin de l'année, l'Office commercial du Vietnam en Australie s'efforcera de mettre en œuvre des activités de promotion du commerce dont une exposition sur les marchandises vietnamiennes ainsi que de coopérer avec l'Association des Vietnamiens en Australie pour promouvoir le mouvement "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens".

En outre, pour stimuler les exportations nationales, la priorité est d'améliorer le transport des marchandises et d'assurer la qualité de celles-ci, a ajouté Nguyen Phu Hoa. -VNA