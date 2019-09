La délégation vietnamienne s'entretient avec les autorités de la ville de Lviv. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Suite au succès de la Journée du Vietnam à Lviv en juin 2018, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Ukraine conduite par l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan, a effectué une visite de travail dans cet oblast ukrainien.

Cette visite avait pour but de rechercher des opportunités d'affaires pour les entreprises vietnamiennes dans cette localité et de participer du 17 au 20 septembre à une foire internationale du livre, sur invitation du nouveau gouverneur de l'oblast de Lviv, Markiyan Malskyy.

La délégation a travaillé avec le gouverneur Markiyan Malskyy, le président du Conseil régional de Lviv, Oleksandr Ganushchyn, le représentant en chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères dans les localités occidentales, Vyacheslav Voynarovsky, sur les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Ukraine et, plus particulièrement, entre l'oblast de Lviv et les localités vietnamiennes, sur le climat des affaires de Lviv et les privilèges accordés aux entreprises étrangères dans cette localité.

Au nom des dirigeants locaux, Markiyan Malskyy a proposé à la partie vietnamienne d'étudier la possibilité de collaboration avec l'Ukraine pour ouvrir une ligne aérienne directe reliant le Vietnam à l'oblast de Lviv. Il a promis de créer des conditions optimales aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir à long terme à Lviv.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a également travaillé avec des organes de la ville de Lviv, l'Association d'amitié Ukraine-Vietnam de cette ville, et rencontré des Vietnamiens résidant dans cet oblast. -VNA