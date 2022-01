Le livre illustré “Kể chuyện trên mặt nước” (Contes sur l'eau). Photo: Sunbox



Hanoï (VNA) - Le livre illustré “Kể chuyện trên mặt nước” (Contes sur l'eau) raconte des histoires intéressantes sur l'origine de l'art des marionnettes sur l'eau, outre des histoires de plusieurs artisans et artistes de ce secteur.

C’est une œuvre de l'auteur et peintre Luong Linh, un jeune homme de Ho Chi Minh-Ville qui a passé quatre ans à parcourir le Nord et le Sud pour rencontrer des artisans de cet art.

Le livre, rédigé en quatre ans depuis fin 2017, comprend de belles images accompagnées d'explications simples, faciles à comprendre. Il est adapté aux 13 ans et plus.

Photo: Sunbox



Fort des connaissances acquises par l’auteur, le livre de 144 pages explique l'origine de cet art, des secrets du métier, tout en présentant aux lecteurs 184 personnages de marionnettes sur l'eau de formes diverses. Parmi eux figurent des marionnettes qui n'ont jamais été rendues publiques et pourraient être utilisées pour de nouvelles pièces.

"Contes sur l'eau" est le deuxième livre dans le cadre d’un projet lancé par l'organisation à but non lucratif Sunbox opérant actuellement à Ho Chi Minh-Ville, dans le but de recueillir des fonds pour des programmes communautaires. Le premier livre, de Luong Linh et Thien Loc, portait également sur cet art et comprenait un coffret de jeu de marionnettes sur l’eau.-VNA