L'Association d'Amitié Venezuela - Vietnam (CAVV) a présenté mardi des exemplaires de la version vietnamienne du livre intitulé "Xin chao" (Bonjour), écrit par Angel Miguel Bastidas Gonzalez, à la bibliothèque Dinh Huu Du de la VNA. Photo: VNA Hanoï (VNA) - L'Association d'Amitié Venezuela - Vietnam (CAVV) a présenté mardi des exemplaires de la version vietnamienne du livre intitulé "Xin chao" (Bonjour), écrit par Angel Miguel Bastidas Gonzalez, ancien deuxième secrétaire de l'ambassade du Venezuela au Vietnam, à la bibliothèque Dinh Huu Du , un initiative de l’antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

S'adressant à la cérémonie de remise, Le Duy Truyen, vice-président de la CAVV et ancien directeur général adjoint de la VNA, a déclaré qu' Angel Miguel Bastidas Gonzalez , une diplomate et également une journaliste, fut l'un des fondateurs de la Maison de l'Amitié et de la Solidarité Vietnam-Venezuela. Elle est l'auteur de la rubrique "Xin chao" sur le journal vénézuélien Correo del Orinoco, créé en juin 2011 avec des articles sur le pays, les gens, les personnages historiques et les événements majeurs du Vietnam, ainsi que sur les relations d'amitié entre le Venezuela et le Vietnam.

La cérémonie de remise. Photo: VNA

Publié en 2017, le livre "Xin chao" est une collection de ses articles. Avec cet ouvrage, la diplomate a remporté le deuxième prix du Prix national de l'information pour l'étranger de 2017 au Vietnam.



Ce livre est une source d'informations sur le pays, le peuple, l'histoire et l'amitié entre le Vietnam et le Venezuela pour les lecteurs vénézuéliens et étrangers, a déclaré Le Duy Truyen, ajoutant qu'il s'agit là d'une contribution significative à l'amitié et à la solidarité entre les deux pays.



Dinh Huu Du, né en 1988, était un journaliste de la VNA qui est décédé alors qu'il faisait un reportage sur les inondations dans la province montagneuse de Yen Bai (Nord) en 2017. L’antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à la VNA a ensuite lancé une initiative afin de créer un réseau de bibliothèques portant son nom pour les enfants des quartiers défavorisés.



Après plus de cinq ans de mise en œuvre, ce programme a permis la création de plus de 20 bibliothèques contenant des dizaines de milliers de livres ainsi que du matériel d'apprentissage en faveur d'écoles situées dans des zones reculées.-VNA