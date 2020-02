L’ITU Digital World 2020 prévu en septembre prochain à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des milliers de délégués de plus de 100 pays et territoires du monde entier participeront à la Conférence et au Salon numériques ITU Digital World 2020 (DW20), prévus du 6 au 9 septembre à Hanoï, a-t-on appris lors d’un séminaire organisé le 13 février à Hanoï par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication.

Il s’agira de la première fois que le Vietnam accueillera l’ITU Digital World. L’événement aura pour thème « Building the digital world together » (Construire ensemble le monde numérique).

Les discussions porteront sur trois sujets principaux: la connexion, l'innovation et la transformation numérique, la durabilité numérique et la responsabilité d'entreprise.

Une série d'événements se tiendra dans le cadre de l'ITU Digital World 2020, dont un forum ministériel, un sommet et des symposiums.

Le DW20 sera l'occasion pour le Vietnam d'affirmer son rôle central dans l'industrie des TIC en Asie du Sud-Est, tout en contribuant à promouvoir le développement des entreprises numériques nationales, en particulier les startup et les petites et moyennes entreprises. -VNA