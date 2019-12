L’ITU Digital World 2019 a eu lieu en Hongrie. Photo: UIT



Hanoï (VNA) - La prochaine édition de la Conférence et du Salon numérique (ITU Digital World 2020) aura lieu du 6 au 9 septembre 2020 à Hanoï, a annoncé le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication lors d’un point presse donné le 19 décembre dans la capitale.

Organisé conjointement par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication, l’événement aura pour thème « Building the digital world together » (Construire ensemble le monde numérique).



Il s’agira de la première fois que le Vietnam accueillera l’ITU Digital World, connu sous le nom d'ITU Telecom World auparavant. Le nouveau nom, qui a été fait suite à une idée du Vietnam lors de l'événement 2019 en Hongrie, reflète la transformation numérique de la région et dans le monde entier pour développer l'économie numérique et construire la société numérique.

Une série d'événements se tiendra dans le cadre de l'ITU Digital World 2020, dont un forum ministériel, un sommet et des symposiums qui permettront de discuter des politiques, des solutions, des services et des modèles commerciaux, de promouvoir la coopération entre les gestionnaires et les entreprises en vue d’accélérer la transformation numérique.

Les discussions porteront sur trois sujets principaux: la connexion, l'innovation et la transformation numérique, la durabilité numérique et la responsabilité d'entreprise.



L'événement de quatre jours devrait accueillir plus de 5.000 délégués de plus de 100 pays membres de l'UIT. L’ITU Telecom World a été organisé pour la première fois en 1971. -VNA