Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La marque de meubles italienne Etro Home a officiellement ouvert le 5 décembre son premier showroom au premier étage du bâtiment Times Square, au 22-36 rue Dông Khoi, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Marque célèbre de design d'intérieur aux objets de décoration alliant esprit de mode et beauté des cultures du monde, Etro Home (distribuée au Vietnam par la compagnie Eurasia Concept) promet d'apporter aux consommateurs vietnamiens des expériences impressionnantes et luxueuses.Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, les architectes vietnamiens ont également eu l'occasion de rencontrer Jacopo Etro - directeur de la création d'Etro Home, membre honoraire du conseil de Première Vision pour le prix prestigieux PV Awards destinés aux créateurs d'art.Le processus de création et de développement d'Etro Home ainsi que les connaissances et expériences en matière d'architecture et d'art d'intérieur ont également été partagés par Jacopo Etro lui-même.Lors de la cérémonie d'ouverture, Jacopo Etro a partagé son point de vue : “Le marché du meuble au Vietnam est un marché à fort potentiel et connaît une croissance importante. Les architectes et les experts vietnamiens de l'industrie commencent également à montrer leur œil d'artistes ainsi qu’un sens aigu des tendances mondiales.""Pendant ce temps, nous constatons que les Vietnamiens commencent à accorder plus d’attention à l’espace de vie et aux meubles haut de gamme. C'est pourquoi Etro Home a décidé d'ouvrir son premier showroom à Hô Chi Minh-Ville grâce à la distribution d’Eurasia Concept. Nous avons également apporté une gamme complète de produits, y compris Etro Home Collection, Etro Home Interiors et Etro Home Accessory afin de répondre pleinement aux besoins des Vietnamiens en matière d’achats", a-t-il ajouté.

Tour d’horizon du showroom d’Etro Home. Photo: CVN

Situé au premier étage du bâtiment Times Square à Hô Chi Minh-Ville, le showroom d’Etro Home est un espace pour présenter des objets de décoration et des espaces d’intérieurs de grande classe, notamment : Etro Home Accessory - objets de décoration, Etro Home Collection - types de tissus spécifiques et Etro Home Interiors - produits d'intérieur.Etro Home constituent une source d’inspiration inépuisable pour les clients les plus exigeants de sorte qu’ils puissent vivre des expériences variées et riches en découvrant la beauté et les couleurs éclectiques d'Etro Home, également connue sous le nom de "Nouvelle tradition".Partageant l’introduction de la marque Etro Home au Vietnam, Vincent Au, directeur du développement de la marque d’Eurasia Concept, a déclaré : "Dans le but de créer un espace de vie plus grand et de rapprocher les Vietnamiens de la quintessence mondiale en termes d’architecture et de design d’intérieur, Eurasia Concept continue de distribuer les produits de la célèbre marque italienne Etro Home. Les clients auront plus d'options de magasinage spéciales chez Eurasia Concept et des expériences uniques avec Etro Home lorsqu'ils pourront apporter à la fois sur leur espace de vie un mobilier haut de gamme, luxueux et un souffle des cultures de nombreuses régions du monde". – CVN/VNA