L’IPC sur les deux premiers mois en hausse de 4,6%. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Indice des Prix à la consommation (IPC) du Vietnam en février a augmenté de 0,45% par rapport à janvier, de 0,97% par rapport à décembre 2022 et de 4,31% en variation annuelle, a annoncé le 28 février l’Office général des statistiques (GSO - General Statistics Office).



Sur les deux premiers mois de cette année, l’IPC a progressé de 4,6% sur un an, et l’inflation de base, de 5,08%.



L’augmentation de l’IPC en février s’explique par la hausse des prix des carburants, des logements et matériaux de construction, a indiqué le GSO.



En ce mois-ci, parmi les 11 groupes de biens de consommation et services répertoriés, cinq ont connu une augmentation des prix par rapport au mois dernier. La plus hausse a été constatée dans le groupe des « Transports » ( 2,11%). Les six autres groupes ont connu une baisse des prix.



Toujours en février, le cours de l'or a augmenté de 0,92% par rapport à janvier et de 2,62% sur un an. Le cours du dollar américain a enregistré une hausse de 0,2% par rapport à janvier.

En deux mois, les cours de l'or et du dollar ont augmenté respectivement de 3,1% et 3,42%. -VNA