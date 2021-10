Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en octobre a diminué de 0,2% par rapport à septembre et augmenté de 1,67% par rapport au décembre de l’année dernière, a annoncé le 29 octobre l’Office général des statistiques (GSO).

L’IPC pour les dix premiers mois de 2021 a progressé de 1,81% sur un an, soit le niveau le plus bas depuis 2016.

Selon l'Office général des statistiques, en raison du contrôle fondamental de la situation de l'épidémie de COVID-19, de l’assouplissement de la distanciation sociale dans de nombreuses localités, l'approvisionnement en marchandises est garanti, ce qui entraîne une baisse des prix des vivres et des denrées alimentaires au cours du mois.

En octobre 2021, parmi les 11 groupes de biens de consommation et services répertoriés, trois ont connu une baisse des prix par rapport au mois précédent, que sont « restaurants et services d’alimentation » (-1,28%), « logements et matériaux de construction » (-0,26%), « poste, télécommunications » (-0,04%).

Huit autres groupes ont enregistré une hausse des prix. La plus hausse a été constatée dans le groupe des « Transports » (+2,51%), suivi par « l’éducation » (+0,25%).–VNA