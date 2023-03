Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en mars a augmenté de 0,74% par rapport au mois précédent et de 3,35% par rapport à la même période de l'an dernier.

Ainsi, au premier trimestre, l'IPC a augmenté de 4,18% en glissement annuel, a fait savoir Nguyen Thi Huong, cheffe de l'Office général des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement lors d'une conférence de presse tenue le 29 mars à Hanoï.

L'augmentation de l'IPC sur cette période s'est expliquée par la hausse des prix des "logements et matériaux de construction" ( 7,17%), des "vivres et denrées alimentaires" ( 4,41%), de l'"éducation" ( 10,13%), de "culture, loisirs et tourisme" ( 4,9%), de l'"électricité" ( 2,71%)…

Toutefois, certains groupes de marchandises ont contribué à baisser l'IPC, notamment les carburants (-11,09%), le gaz (-1,81%), les postes et télécommunications (-0,26%).



Le cours de l'or évolue en sens inverse de celui mondial. Le prix moyen de l'or dans le pays au cours du premier trimestre a connu une hausse de 1,25% tandis que celui du dollar américain en augmentation de 3,45 %.

Dans le même temps, l'inflation moyen a augmenté de 5,01 % en variation annuelle. -VNA