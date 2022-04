Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) en avril a augmenté de 0,18% par rapport à mars, de 2,09% par rapport à décembre 2021 et de 2,64% sur un an, a annoncé vendredi l’Office général des statistiques (GSO).

L’IPC des quatre premiers mois de l’année a progressé de 2,1% par rapport à la même période de 2021, et l’inflation de base, de 0,97%.

En avril, parmi les 11 groupes de marchandises référencés, huit ont connu une hausse et trois autres ont enregistré une baisse par rapport au mois de mars.

Selon l’Office général des statistiques, la croissance de l’IPC au cours des quatre premiers mois s’explique par la hausse des prix des carburants, des matériaux de construction, du riz, des services d'alimentation...

En avril, le prix de l'or a augmenté de 0,73% sur un mois et de 12,28% sur un an, et le cours du dollar américain a enregistré une hausse de 0,07% sur un mois, mais une baisse de 0,64% sur un an. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le prix de l’or a progressé de 5,65%, alors que le cour du dollar américain a baissé de 0,66%.

L'inflation de base en avril a connu une augmentation mensuelle de 0,44%, et de 0,97% au cours des quatre premiers mois de l’année. -VNA