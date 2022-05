Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Ho Chi Minh-Ville en mai a augmenté de 0,22% par rapport à avril et de 2,3% en glissement annuel, a annoncé lundi 30 mai l'Office municipal des statistiques.

Parmi les 11 groupes de produits de base, deux ont connu des baisses de prix par rapport au mois dernier, qu’étaient le groupe "boissons et tabac" et le groupe "culture, divertissement et tourisme".

Les prix des autres groupes ont tous connu une hausse mensuelle. La hausse la plus élevée a été constatée dans le groupe des « Transports » (+2,2%).

Toujours en mai, le prix de l'or et le cours du dollar américain ont augmenté respectivement de 0,94% et 0,09% par rapport à avril. -VNA