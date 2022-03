Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Ho Chi Minh-Ville en mars a augmenté de 0,6% par rapport à février et de 2,03% d'une année sur l'autre, faisant grimper l'indice au premier trimestre de cette année de 1,51%, a rapporté mardi 29 mars l’Office municipal des statistiques.

Photo d'illustration : VNA

Par rapport au mois dernier, la hausse a été observée dans six groupes de marchandises référencés : celui ayant connu la plus élevée hausse concerne les services de transport, à 4,94 %.

En revanche, les prix des groupes que sont des restaurants et services d'alimentation, des vêtements et textiles des équipements et ustensiles ménagers, des médicaments et services de santé et des postes et télécommunications ont diminué.

Les prix de l'or ont également grimpé de 8,48% en mars et de 13,64% au premier trimestre. Le taux du dollar américain a augmenté de 0,25% ce mois-ci, mais a chuté de 0,11% au cours de la période de trois mois. –VNA

