Dans le supermarché Aeon Long Bien, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) en février a connu une hausse de 1,04% par rapport à janvier et de 3,98% par rapport à la même période de l'an dernier, en raison d’une forte demande de biens et services pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) et l'augmentation des prix du riz, selon l'Office général des statistiques.



Durant les deux premiers mois de l'année, l'IPC a grimpé de 3,67% en rythme annuel, et l'inflation sous-jacente a augmenté de 2,84%.



L'Office général des statistiques indique que la demande accrue de riz sur le marché national durant les fêtes de fin d'année et du Têt a conduit à une hausse de 21,6% des prix du riz lors des deux premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2023, contribuant pour 0,55 point de pourcentage à l'IPC.



Parmi les 11 groupes de produits et services répertoriés, neuf ont vu une augmentation mensuelle, notamment l'électricité (+9,44%), l'éducation (+8,47%), les médicaments et services médicaux (+6,52%), les logements et les matériaux de construction (+5,66%), l'alimentation (+0,89%) et la culture, le divertissement et le tourisme (+1,3%).



En revanche, le groupe des postes et télécommunications a vu ses prix baisser de 1,45% sur un an, les entreprises lançant des programmes promotionnels pour les téléphones de générations précédentes.



En février, le cours de l'or a grimpé de 2,01% sur un mois et de 16,67% sur un an. Lors des deux premiers mois, il a augmenté de 16,05%.



Le prix du dollar américain en février a augmenté de 0,4% en un mois, et de 3,89% sur un an. Durant les deux premiers mois de l'année, il a augmenté de 3,79%. -VNA