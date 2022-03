Photo d'illustration: VNA



Hanoi (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) au cours du premier trimestre a augmenté de 1,92% par rapport à la même période de 2021, et l’inflation de base, de 0,81%, a déclaré mardi 29 mars à Hanoi à la presse Nguyen Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO).

Rien qu'en mars, l’IPC augmenté de 0,7% sur un mois - la plus forte hausse depuis 2012-, et de 2,41% sur un an, a-t-elle annoncé. Toujours en mars, parmi 11 groupes de marchandises référencés, 10 ayant connu une hausse mensuelle, seul le groupe de "restauration et services d'alimentation" a enregistré une baisse par rapport au mois précédent.

Mme Nguyên Thi Huong a expliqué que la croissance de l’IPC était due à la forte hausse des prix mondiaux du pétrole et des carburants, à la hausse des loyers et des prix de biens et services de première nécessité.

Au premier trimestre de cette année, le prix des carburants et du pétrole a connu une forte hausse de 48,81% en variation annuelle et celui du gaz, de 21,04%.

Le prix de l'or en mars a augmenté de 4,51% sur un mois et de 9,36% sur un an, alors que le cours du dollar américain a enregistré une hausse de 0,64% sur un mois, mais une baisse de 0,43% sur un an. Au premier trimestre, le prix de l’or a progressé de 3,52% et le cour du dollar américain a baissé de 0,67%.

L'inflation de base en mars a connu une augmentation de 0,29% par rapport au mois précédent, mais a augmenté 1,81% au cours des trois premiers mois de l’année, soit plus bas que le niveau moyen de 1,92%. -VNA