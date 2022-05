Hanoi (VNA) - Comparé à d'autres pays de la région, le Vietnam a connu un taux de croissance très rapide à la fois des capitaux et du nombre de rondes de financement pour les startups.

La fintech est considérée comme une tendance d'investissement technologique de premier plan en 2022. Photo: Vnexpress

Selon un rapport publié récemment par le Centre national d'innovation (NIC, ministère du Plan et de l'Investissement) et le fonds de capital-risque Do Ventures, le Vietnam est considéré comme l'un des marchés de capital-risque les plus prometteurs de l'ASEAN.Plus précisément, le Vietnam est actuellement en tête de l'Asie du Sud-Est en termes de taux de croissance du nombre de transactions de capital-risque, qui en 2021 ont augmenté de 57% en rythme annuel, plus que Singapour (53%), les Philippines (42%), l'Indonésie (27%), la Thaïlande (9%) et la Malaisie (1%).En termes de capital d'investissement, le Vietnam de classe 3ème dans l'ASEAN. Par rapport à 2020, le montant que les investisseurs en capital-risque ont versé dans les startups vietnamiennes a augmenté de 220%, juste derrière Singapour (379%) et les Philippines (559%) et loin devant la Malaisie (119%), l'Indonésie (22%) et la Thaïlande (1%).Selon NIC et Do Ventures, l'écosystème de capital-risque de l'Asie du Sud-Est a connu une croissance globale ces dernières années, faisant de cette région la "mine d'or" du capital-risque mondial.Dans les 6 principales économies de l'ASEAN que sont l'Indonésie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, ce dernier représente actuellement environ 13% du capital-risque versé dans la région au cours de l'année écoulée. Le Vietnam représente également 19% du total du nombre de rondes de financement pour les startups.Dans les deux aspects ci-dessus, le Vietnam est classé 3ème, après l'Indonésie et Singapour.Les domaines qui intéressent le plus les investisseurs lorsqu'ils se tournent vers les startups vietnamiennes sont les jeux, le divertissement, les paiements, la vente au détail et l'éducation. Les principales tendances d'investissement à court terme incluront la technologie financière et le Web 3.0 avec la popularité croissante des crypto-monnaies ainsi que de la technologie Blockchain.Selon le rapport sur l'investissement dans l'innovation et la technologie au Vietnam, les investissements dans la fintech du Vietnam sont actuellement classés en Asie du Sud-Est, après les Philippines et la Thaïlande. Aux yeux des investisseurs, la popularité des smartphones au Vietnam crée des opportunités pour les startups engagées dans les paiements numériques et les transactions en ligne.En ce qui concerne l'avenir, les experts conviennent que les perspectives économiques du Vietnam seront plus brillantes en 2022 avec des stratégies raisonnables pour relancer l'économie après la pandémie.L'environnement sociopolitique stable et le bon taux de croissance économique actuel renforceront la confiance des investisseurs étrangers envers le marché vietnamien du capital-risque.- CPV/VNA