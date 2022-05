Photo : VNA

Hanoi,(VNA) – L’investissement dans les infrastructures des ports de pêche est une étape importante pour créer une force motrice pour le développement durable de l’aquaculture.

Selon la planification dans la décision n°1976/QD-TTg du Premier ministre approuvant le plan directeur du système des ports de pêche et des abris anti-tempête pour les navires de pêche jusqu’en 2020 avec une vision à l'horizon 2030, le pays prévoit d’aménager 125 ports de pêche dont 35 ports de première classe et 90 ports de deuxième classe.

Néanmoins, après plus de 6 ans de mise en œuvre, pour l’heure, le pays ne compte que 3 ports de pêche de première classe, 54 ports de deuxième classe et 11 ports de troisième classe avec la capacité total d’accueillir environ 8.000 bateaux par jour et la capacité de manutention d’environ 1,6 million de tonnes de produits par an.

Selon la Direction des pêches, les investissements dans la construction des ports de pêche et des abris anti-tempêtes pour les bateaux de pêche laissent encore à désirer, ne répondant pas aux exigences d’industrialisation et de modernisation.

En cause : les moyens à investir dans ce système sont encore limités. Au cours de la période 2016-2020, ils se sont chiffrés à environ 5.500 milliards de dongs, un chiffre bien inférieur à la demande qui était de 16.800 milliards de dongs.

Selon Nguyen Quang Hung, directeur adjoint de la Direction des pêches, la plupart des localités ne consacrent pas beaucoup de ressources financières pour investir dans la modernisation des infrastructures portuaires de pêche, ni des politiques appropriées pour attirer le secteur privé à investir dans le développement des ports de pêche ainsi que des services portuaires.

Photo : VNA

De son côté, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, les lacunes actuelles doivent être rapidement réglées pour répondre à l’objectif de développement de la pêche moderne et responsable. Cela apporte non seulement une contribution importante au retrait du "carton jaune" de la Commission européenne (CE), mais crée également une base pour le développement de l’aquaculture durable.

Dans les temps à venir, le gouvernement devrait accorder environ 10.000 milliards de dongs dont 50% provenant des prêts d’APD pour moderniser les infrastructures des ports de pêche.

En outre, le ministère élabore actuellement un projet de l’aménagement du système de ports de pêche et d’abris anti-tempêtes pour les bateaux de pêche jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2050. De même, des politiques visant à attirer les investissements du secteur privé dans l’entretien et la réparation des ports de pêche seront aussi peaufinées.

Dans les temps à venir, sur la base de la planification du secteur des produits aquatiques ainsi que la planification d’un système de ports de pêche et d’abris anti-tempête pour les bateaux de pêche, les localités vont intégrer les programmes et projets et consacrer en priorité des fonds pour entretenir, réparer et moderniser des ports de pêche. – VNA