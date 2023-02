Hanoi (VNA) – L’intruison saline continuera à s’accentuer dans les estuaires du Mékong du 21 au 24 février avant de s’atténuer, a fait savoir lundi 20 février Phung Tiên Dung, chef du Bureau de prévision hydrologique du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Sud relevant du Centre national de prévision hydrométéorologique.

Le phénomène de biseau salé sera à un niveau élevé en mars dans le delta du Mékong. Photo: VNA



Du 20 au 28 février, la salinité avec une concentration de 1‰ pourrait pénétrer 65-70 km dans les rivières Vàm Co Dông et Vàm Co Tây, 50-55 km dans les rivières Cua Tiêu et Cua Dai, 60-65 km dans les rivières Hàm Luông et Cô Chiên, 55-60 km dans la rivière Hâu et 25-30 km dans la rivière Cai Lon, a-t-il précisé.Entre-temps, la salinité avec une concentration de 4‰ pourrait s’infiltrer respectivement 50-60 km, 40-48 km, 50-56 km, 40-45 km et 20-25 km, a poursuivi le responsable.L’intrusion saline dans le delta du Mékong pendant la saison sèche de 2022-2023 dévrait être équivalente au niveau moyen de nombreuses années. Elle serait à son plus haut niveau du 18 au 25 mars dans les estuaires du Mékong, du 18 au 25 mars et du 17 au 23 avril dans les rivières Vam Co et Cai Lon.