Panorama du séminaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire international sur les expériences vietnamiennes et internationales sur l'étude et l'application de l'intelligence artificielle (IA) a eu lieu mercredi matin à Ho Chi Minh-Ville, en présence du secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Thien Nhan.

Il était organisé par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et la Banque mondiale (BM) au Vietnam.

Selon le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong, depuis 2015, la ville a intégré les projets d'application de l'IA dans le programme d'action pour doper la consommation, ainsi que dans le projet de faire de Ho Chi Minh-Ville une zone urbaine intelligente.

Lors du séminaire, les experts ont discuté des questions sur le modèle et l'application de l'IA dans la ville; la liaison entre l'État, l'entreprise, le scientifique, l'investisseur financier; l'écosystème d'application de l'IA; l'attrait pour les entreprises et les organisations financières; la préparation de la ville.

A cette occasion, le directeur national de la BM au Vietnam Ousmane Dione a abordé des défis rencontrés par la mégapole du Sud tels que la qualité de l'environnement et des infrastructures, les inquiétudes sur le transport, les inondations, etc.

En outre, les interventions des experts nationaux et étrangers ont avancé des solutions pour l'édification d'un écosystème d'application d'IA à Ho Chi Minh-Ville, telles que l'IA dans le secteur public, le développement de l'IA pour la période 2020-2030 : la vision et la stratégie, le rôle de l'étude dans le développement de l'IA au Vietnam, les opportunités et défis dans l'application de l'IA du secteur de la santé de Ho Chi Minh-Ville, etc. -VNA