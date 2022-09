Des délégués assistent au colloque, le 21 septembre à Sydney. Photo: VNA



Sydney (VNA) - L'Université de Sydney en Australie a créé le 21 septembre l'Institut Sydney Vietnam (The Sydney Vietnam Institute) en vue de promouvoir davantage la coopération avec les principaux établissements d'enseignement et de recherche du Vietnam et de contribuer au renforcement des relations entre les deux pays.

S'adressant à un séminaire organisé le 21 septembre par l'université, l'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh a affirmé que son pays invitait toujours les universités australiennes à participer et à élargir les partenariats avec ses universités et ses centres de recherche.

Il a souligné les relations florissantes des deux pays, notant que l'année dernière, le Vietnam et l'Australie avaient approuvé une stratégie de renforcement de la coopération économique qui avait ouvert de nombreuses nouvelles opportunités dans des domaines clés, notamment l'agriculture, l'énergie, les services, l'économie numérique et l'éducation.

Le diplomate a salué la création de l'Institut Sydney Vietnam par l'Université de Sydney pour se connecter avec des partenaires vietnamiens afin de résoudre les problèmes communs auxquels sont confrontées les deux parties.

Le professeur Robyn Ward, doyen de la faculté de médecine et de santé de l'Université de Sydney, a déclaré que son établissement avait tissé des liens universitaires de plus de 30 ans avec des homologues vietnamiens dans des domaines de santé, de l'économie, de l'agriculture, des sciences sociales et de l'humanité.

La création de l'Institut est une nouvelle avancée qui aide à approfondir les relations existantes et à créer de nouvelles opportunités pour la coopération entre l'université australienne et des partenaires vietnamiens, a-t-il noté. -VNA