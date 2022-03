Photo d'illustration: vtv.vn



Khanh Hoa (VNA) - L'Institut Pasteur de Nha Trang (province de Khanh Hoa, Centre) recrute des volontaires pour tester un vaccin contre le COVID-19 par spray nasal, conçu à partir de vecteurs de virus de la grippe.



Selon Trinh Thi Bich Thuy, directrice du Centre Formation - Gestion scientifique - Coopération internationale de l’Institut Pasteur de Nha Trang, ce dernier prévoit de recruter 3.000 volontaires âgés de 18 ans et plus, vivant à Quang Nam et Khanh Hoa, pour participer à la 3e phase du processus de recherche. Le programme de recrutement des volontaires se déroule jusqu’au 30 avril.