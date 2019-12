Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au secteur du textile et de l'habillement de passer fortement de la transformation à la production, dans le but de créer des produits à plus forte valeur ajoutée.

Photo : VNA



S'exprimant lors d'une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la fondation de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS) le 13 décembre à Hanoï, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné qu'avec 7.000 entreprises opérant dans le domaine, le secteur apportait une contribution importante au développement du pays.

Il a félicité la VITAS pour avoir bien rempli sa tâche de pont entre le gouvernement et les entreprises, ainsi que pour avoir mené des consultations sur les politiques, en particulier dans la négociation d'accords de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et ses partenaires.

Le dirigeant a exhorté le secteur à convertir rapidement le modèle de production afin de créer des produits à plus forte valeur ajoutée.

Il a également souligné les lacunes et les difficultés rencontrées par l'industrie, affirmant que la production dépend toujours des matériaux importés.

Il a souligné la nécessité pour les entreprises textiles de se concentrer sur la création de marques de commerce pour leurs produits, de prendre des mesures pour promouvoir le développement durable et d'exploiter pleinement les avantages apportés par les ALE auxquels le Vietnam a adhéré.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur de redoubler d'efforts pour atteindre une échelle plus élevée dans la chaîne de valeur économique nationale, afin d'aider le pays à maintenir sa position de troisième producteur mondial de textiles et de vêtements.

À cette occasion, il a présenté le drapeau d'émulation du gouvernement à la VITAS.

Le chiffre d'affaires des exportations textiles du Vietnam devrait atteindre 39,5 milliards de dollars en 2019, en hausse de 9,1% sur un an. Ce chiffre devrait atteindre 110 milliards de dollars en 2030.-VNA