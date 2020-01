Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’industrie plastique a produit 8,89 millions de tonnes de produits en 2019, en hausse de 7,2% par rapport à l’année précédente, et a réalisé 17,58 milliards de dollars de chiffre d’affaires et une croissance de 11,9%, a fait savoir vendredi 3 janvier l’Association des plastiques du Vietnam (VPA).

Une société spécialisée dans la production d'emballages plastiques dans la zone industrielle de Quê Vo, province de Bac Ninh (Nord). Photo : VNA

Les emballages représentent la plus grande part de la structure de valeur de l’industrie avec 35%, suivis par les plastiques de construction 24%, les produits ménagers 22% et les produits techniques 19%, a-t-elle indiqué lors d’une conférence à Hô Chi Minh-Ville (Sud).L’industrie a également enregistré une augmentation de 12,2% de la valeur des exportations pour atteindre plus de 3,4 milliards de dollars en 2019. Le Japon et l’Union européenne sont les deux plus grands marchés d’exportation des produits plastiques du Vietnam.Le président de la VPA, Hô Duc Lam, a noté que le ministère des Finances a accepté de maintenir le tarif actuel de 3% sur les granulés de plastique polypropylène jusqu’à la fin 2022, ce qui, selon lui, est un signe positif pour l’industrie.Selon la VPA, avec une croissance moyenne de 10% par an, l’industrie a besoin de près de 2 millions de tonnes d’ici fin 2022. La production nationale ne peut répondre qu’à 38% de ce volume. Par conséquent, toute augmentation des tarifs affectera la compétitivité de l’industrie. - VNA