Un coin de la province de Bac Giang. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - D'ici 2025, la province de Bac Giang (Nord) renforcera l'attraction des investissements pour attirer des ressources nationales et étrangères au service de son développement industriel, a informé Tran Quang Tan, directeur du service provincial de l'Industrie et du Commerce.



Au cours de cette période, la province accordera la priorité aux industries servant des secteurs clés afin d'augmenter la valeur de la production et de s'engager davantage dans les chaînes de production et de valeur mondiales.



La province encouragera les investisseurs compétents à réaliser des projets réalisables et respectueux de l'environnement appliquant des technologies avancées, utilisant des matériaux locaux et garantissant des intérêts harmonieux entre les usines et les fournisseurs de matériaux.



Il fournira des conseils en matière de développement industriel aux installations de production industrielle rurales afin d'améliorer leur gestion, leurs technologies, la création de leur marque et leur capacité de vente, a expliqué Tran Quang Tan.



Bac Giang vise un taux de croissance annuel de 21,5% de sa production industrielle entre 2021 et 2025 pour atteindre 677.000 milliards de dôngs (28 milliards de dollars) d'ici 2025.



Pour parvenir à cet objectif, les autorités locales prendront des mesures efficaces afin d'accélérer la restructuration industrielle de manière à attirer davantage d'investissements dans les secteurs de la transformation et de la fabrication.



Des efforts seront déployés pour faciliter l’innovation technologique afin d’améliorer les processus de production, tout en profitant des acquis de la quatrième révolution industrielle afin d'augmenter la productivité du travail et développer de nouvelles industries. La province accélérera également l'achèvement des infrastructures des zones industrielles afin de préparer le terrain pour les investisseurs.

L'usine de Hana Micron Vina Co. Ltd dans la province de Bac Giang. Photo : baobacgiang.com.vn



Tran Quang Tan a noté que d'ici 2025, Bac Giang favorisera le développement industriel selon le modèle de "l'écosystème industriel" pour créer des zones industrielles accompagnées de zones résidentielles et de services.



Les terrains destinés aux projets industriels seront également agrandis, a indiqué le responsable, ajoutant que les autorités accéléreront la libération des terrains pour les zones restantes des zones industrielles, notamment Viet Han, Quang Chau, Hoa Phu, Song Khe - Noi Hoang, Yen Lu et Tan Hung.



L'indice de production industrielle (IIP) en juillet de la province a augmenté de 2,9% sur un mois pour atteindre plus de 39,84 milliards de dôngs. L'IIP sur sept mois a bondi de 15,6% par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre plus de 281.000 milliards de dongs, en hausse de 19,3% sur un an, selon les données.



Bac Giang compte actuellement 452 projets d'investissement direct en opération dans ses zones industrielles, dont 339 projets étrangers et 113 projets nationaux, avec un capital social de 8,26 milliards de dollars et 17,85 billions de dongs. Environ 5,55 milliards de dollars et 9,62 billions de dong ont été décaissés.



Depuis 2020, la production industrielle de la province a fortement augmenté, la part des secteurs de transformation et de fabrication a crû, parallèlement à l'agrandissement et à l'amélioration des infrastructures des zones industrielles.



Le développement industriel a contribué à créer de nombreux emplois locaux, à améliorer la qualité des ressources humaines et à favoriser la croissance d’autres secteurs économiques. Au premier semestre 2023, l’économie de Bac Giang a connu une croissance de 10,94 % par rapport à l’année précédente, la deuxième plus élevée du Vietnam. -VNA