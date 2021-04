Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, au premier trimestre de 2021, certaines industries connaissaient de nombreux signaux positifs. Le secteur de l’industrie manufacturière et de la transformation a fortement augmenté et continué de jouer un rôle moteur dans la croissance de l'économie nationale.

Au premier trimestre, l’industrie a enregistré une augmentation de 6,5% par rapport à la même période de l'an dernier. L’industrie manufacturière et de la transformation affichait une hausse de 9,45%, supérieur aux 7,12% de croissance de la même période de l'an dernier. La production et la distribution d'électricité ont connu une croissance stable, l'industrie minière a fortement chuté, principalement en raison de la forte baisse de l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel.

Une croissance significative a été signalée dans certains autres secteurs, notamment la production de métaux (+30,9%), de boissons (16,9%), la fabrication d'appareils électriques et l'exploitation de minerais métalliques (12,5% tous deux).

En revanche, une forte baisse a été observée dans l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel (-13,7%), les services de soutien minier (-17,5%), l'adduction d'eau et le traitement des eaux usées (-5,6%), entre autres.

Plusieurs produits industriels clés ont connu une forte croissance de janvier à mars, tels qu'acier laminé (+54%), pièces détachées de téléphone (+47,9%), télévisions (+30,9%), automobile (+17,7%) et lait en poudre (+17,5%).

Les stocks du secteur de l’industrie manufacturière et de la transformation ont également enregistré une augmentation de 22,5% en glissement annuel, les plus hauts niveaux étant enregistrés dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (+91,6%), la fabrication de coke et produits pétroliers raffinés (+85,7%) et la production de métaux (+68,1%). -VNA