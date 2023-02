Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La conception de jeux est un secteur potentiel pour la jeune génération du Vietnam, au regard de la mention de l’industrie de la conception 3D dans le livre "100 professions les plus chères du XXIe siècle".

Sparx* - A Virtuos Studio, responsable du développement d'actifs pour "Teenage Mutant Ninja Turtles" (2014).

Photo : Net



Selon un rapport de Statista, le premier portail au monde fournisseur de données de marchés, le Vietnam est le pays qui compte le plus grand nombre de joueurs de jeux vidéo en Asie du Sud-Est.

Actuellement, selon des statistiques préliminaires, les joueurs de jeux en ligne au Vietnam sont près de 55 millions, représentant plus de la moitié de la population du pays. Un chiffre qui promeut l’avenir d’une terre fertile pour l’industrie de la conception de jeux 3D au Vietnam. Par conséquent, le besoin de ressources humaines est énorme dans ce secteur, ce qui crée d’innombrables possibilités de carrière pour la jeune génération.

Par ailleurs, des concepteurs de cinématographie 3D au Vietnam sont apparus dans de nombreux blockbusters hollywoodiens tels que " Star Wars", la série "Fast & Furious", "Ninja Turtles : Teenage Mutant" (2014), "The Avenger"...

Au cours des cinq dernières années, plus de 1.000 plans d’effets cinématographiques ont été réalisés et soigneusement investis par des producteurs de films vietnamiens, comme "Mat Biêc", "Hai Phuong" et "L’Aventure de Trang Ti"...

Besoin de ressources humaines

Selon les statistiques de sites de recrutement reconnus dans le monde et au Vietnam, la conception 3D est une profession qui rapporte des revenus élevés. Au Vietnam, les personnes travaillant dans ce domaine - à des postes juniors ou seniors - ont un revenu moyen allant de 10 millions à 25 millions par mois, un chiffre qui peut même atteindre 50 millions par mois pour un poste d’expert.

Sparx* accueille FPT Arena pour visiter et découvrir l'environnement de travail au studio.

Photo : CTV/CVN



Bien que très attrayante, cette profession a des exigences spécifiques : il faut être très passionné par le travail, posséder une grande créativité, mais aussi une bonne réflexion esthétique... pour pouvoir sortir du lot dans un environnement extrêmement compétitif. De plus, la technique et les logiciels changent fréquemment, il faut donc être constamment à jour pour rester dans la course.

L’industrie de la conception graphique 3D au Vietnam est axée sur le développement et l’investissement. Cependant, l’industrie de jeux 3D manque de main-d’œuvre qualifiée répondant aux normes internationales. Selon les statistiques du Centre de prévision des ressources humaines et d’information sur le marché du travail de Hô Chi Minh-Ville, le pays devrait avoir besoin de créer un million de nouveaux emplois dans le domaine du design graphique. Cependant, les universités et les centres de formation ne répondent qu’à 40% de la demande en ressources humaines pour cette profession coûteuse. Les départements des ressources humaines des grandes entreprises 3D comme Sparx* ou Glass Egg,... se démènent pour trouver de la main-d’œuvre de qualité pour les projets des entreprises. À ce jour, nombre d’entre elles mettent en place des programmes d’affiliation avec des institutions de formation pour recruter des postes de stagiaires pour une formation directe dans l’entreprise.

N.B.N a huit ans d’expérience en tant qu’animateur au sein de la plus importante société d’effets spéciaux au Vietnam. Il signale qu’en raison de l’augmentation du nombre d’offres, les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Et même si l’entreprise embauche toute l’année, il est très difficile de trouver le candidat adéquat. Résultat, des postes sont toujours en recrutement.

Ainsi, de nombreuses entreprises embauchent des stagiaires, qui peuvent travailler sur un projet entre trois et six mois. Avec cette méthode, les apprentis concepteurs découvrent à la fois le travail et le système de l’entreprise.

Autre solution, la création de programmes associés aux centres de formation, afin de recruter de la main-d’œuvre qualifiée sans consacrer trop d’efforts à la recherche. – CVN/VNA