Une chaîne de transformation de produits en bois destinés à l'exportation. Photo: VNA

Long An (VNA) - Avec la bonne croissance actuelle, l'industrie de transformation du bois pourra atteindre son objectif fixé d'exportation de 20 milliards dollars d'ici 2025, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong lors d'une séance de travail avec l’Association du bois et des produits forestiers du Vietnam (Viforest), le 9 janvier dans la province de Long An (Sud).

En 2019, l'industrie forestière était l'un des trois secteurs ayant un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 10 milliards dollars, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam a des avantages dans les sources de matériaux ligneux.

Le président de la Viforest Do Xuan Lap a déclaré que pour atteindre l'objectif susmentionné, il faudrait rechercher une solution complète pour achever la construction d'une chaîne de valeur économique pour l'industrie de transformation du bois.

Il a suggéré le zonage des zones de production concentrées pour les entreprises du bois, la formation des ressources humaines de haute qualité et la sélection des meilleures matières premières de bois.

Le président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Quoc Khanh, a recommandé d'élargir les investissements dans les chaînes de valeur, dont la production, la conception, le commerce, et la création de marques pour les produits du bois. -VNA