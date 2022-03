Jakarta, 14 mars (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a déclaré le 11 mars qu'il s'attend à ce qu'environ 1,8 à 3,6 millions de touristes étrangers visitent l'Indonésie cette année si le nombre de cas de COVID-19 dans le pays diminue de manière significative.

Des étrangers à l'aéroport international Ngurah Rai de l'île de Bali, Indonésie (Photo : Xinhua/VNA)

Pour la période 2019-2021, le nombre de touristes étrangers a diminué de 9,5 % en raison de la pandémie, a-t-il noté.Il s'est dit optimiste sur le fait que l'ouverture de couloirs de voyage avec des protocoles de santé stricts pour les touristes étrangers à travers les îles de Batam, Bintan et Bali sera accueillie avec enthousiasme par les visiteurs."La mise en œuvre de la politique réussira si nous continuons à imposer des protocoles de santé disciplinés et à optimiser l'utilisation de l'application PeduliLindungi", a déclaré le ministre.Il a en outre déclaré que les touristes de Singapour étaient très désireux de visiter l'Indonésie via les ports des îles de Batam et de Bintan, qui ont été rouverts aux visiteurs étrangers le 25 février 2022.En outre, l'essai de la tentative de contrôle de la pandémie de COVID-19 sur les touristes visitant l'île de Bali en février 2022 a été bien mis en œuvre, a-t-il ajouté.Cela a été prouvé par le faible taux de positivité au COVID-19, qui était inférieur à 0,5% du total des 1.500 visiteurs testés à la porte d'arrivée, a-t-il souligné.Sandiaga Uno a déclaré que son ministère se félicitait de la coopération de tous les ministères et institutions dans la préparation de l'arrivée des délégués à un certain nombre de réunions internationales à Bali, telles que la 7e Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GPDRR) et le Sommet du G20 de 2022.Il a assuré que l'hébergement et les services reçus par les participants à la réunion étaient conformes aux normes internationales en matière de propreté, de salubrité, de sécurité et de durabilité.Le groupe de travail COVID-19 avait publié la lettre circulaire No 13/2022 concernant les protocoles de santé pour les voyageurs étrangers entrant de Bali, Batam et Bintan au milieu de la pandémie COVID-19 le 8 mars 2022.- VNA