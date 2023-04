Jakarta, 18 avril (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a souligné la nécessité de promouvoir des relations économiques égales entre le pays d'Asie du Sud-Est et l'Allemagne ainsi que l'Union européenne lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le président indonésien Joko Widodo (gauche) et le chancelier allemand Olaf Scholz. Photo : ANTARA

Diverses réglementations européennes qui entravent le bien-être public doivent être améliorées, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi dans un communiqué publié le 17 avril.

Elle a ajouté que le président avait également sollicité le soutien de l'Allemagne pour la conclusion des négociations sur l'accord de partenariat économique intégral entre l'Indonésie et l'UE.

La réunion bilatérale a eu lieu à la Pension de Basse-Saxe à Hanovre, en Allemagne, le 16 avril (heure locale), a déclaré Retno Marsudi, ajoutant que le ministre-président de l'Etat de Basse-Saxe, Stephan Weil, avait également assisté à l'événement.

Au cours de la réunion, Joko Widodo s'est félicité de la collaboration au sein du Comitée mixte Indonésie-Allemagne sur l'économie et l'investissement et du fait que les investissements de l'Allemagne en Indonésie devraient se concentrer sur les secteurs prioritaires, tels que le secteur orienté vers l'exportation ainsi que les énergies renouvelables et l'aval, a déclaré la ministre des Affaires étrangères.

Le chef de l'Etat indonésien a également souligné l'importance des investissements allemands et du transfert de technologie lors de sa rencontre avec Scholz, a-t-elle ajouté.

Plusieurs accords de coopération de gouvernement à gouvernement (G-to-G) et d'entreprise à entreprise (B-to-B) ont été signés au cours de la visite.

Pour la coopération G-to-G, la ministre a déclaré que les autorités indonésiennes et allemandes ont signé deux accords, dont la "Déclaration d'intention commune du Comité mixte sur l'économie et l'investissement" sur la création d'un forum conjoint sur l'économie et l'investissement, et la "Déclaration d'intention commune dans le flux de la numérisation" entre le ministère indonésien de la Communication et de l'Informatique et le ministère fédéral allemand du numérique et des transports, a-t-elle déclaré.

Selon la diplomate, les entreprises des deux pays ont également signé 18 accords dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique, de l'investissement, de la start-up et de l'innovation, évalués à 27 900 milliards de Rp (1,88 milliard de dollars). - VNA