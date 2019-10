Le ministre indonésien de la Communication et de la Technologie de l’information, M. Rudiantara, a confirmé la normalisation complète de l'accès à Internet dans la province de Papouasie.

La 15e conférence ministérielle de l’ASEAN sur l’environnement (AMME 15) et événements connexes se sont clôturés le 9 octobre.

La police a annoncé le 8 octobre avoir déjoué un complot d’attentat à la bombe contre des centres commerciaux à Jakarta et arrêté les principaux suspects et leurs complices.

La Thaïlande doit restructurer les secteurs d’import-d’export et d'investissement afin de faire face aux risques externes de plus en plus croissants.