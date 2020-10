L'ASEAN soutient les efforts internationaux pour lutter contre la prolifération et le désarmement d'armes de destruction massive et réalise les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le 4e programme de gestion douanière de niveau intermédiaire (JCMMP) a été organisé par le Département général des douanes indonésiennes les 6 et 7 octobre.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l’ASEAN SOM du Vietnam, Nguyên Quôc Dung, a présidé jeudi 8 octobre la réunion consultative conjointe (JCM).

Un atelier sur les bourses de recherche scientifique et technologique a été co-organisé par la Fondation de l’ASEAN, le Comité de la science, de la technologie et de l’innovation de l’ASEAN et l'USAID.