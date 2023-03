Le ministre coordinateur des Affaires économiques Airlangga Hartarto. Photo : indonesia.postsen.com

Jakarta, 20 mars (VNA) - Le gouvernement indonésien s'est engagé à promouvoir une croissance inclusive et durable non seulement dans le pays, mais aussi dans les régions Indo-Pacifique et l’ASEAN, selon le ministre coordinateur des Affaires économiques Airlangga Hartarto.Cet engagement se manifeste dans les efforts de l'Indonésie pour établir de bonnes relations et renforcer la coopération économique tant bilatérale que multilatérale, notamment sa participation au Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF).S'exprimant lors du Forum des affaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indo-Pacifique à Nusa Dua Bali le 18 mars, Airlangga Hartarto a déclaré que les partenaires de l'IPEF sont unis par une vision d'innover et d'apporter de nouvelles idées pour favoriser le commerce transfrontalier ainsi que la coopération dans les approches existantes.Soulignant que la région indo-pacifique est un moteur de la croissance économique mondiale, il a déclaré que l'engagement proactif des parties prenantes est l'essence même du nouveau cadre, et que les pays membres de l'IPEF sont conscients de son rôle important dans la création de conditions permettant au secteur privé de participer à la réalisation de la transformation économique.L'Indonésie est déterminée à faire en sorte que l'IPEF produise tous ses avantages en termes de création d'emplois, de construction d'un écosystème d'innovation et d'augmentation de la productivité pour une croissance plus inclusive et durable, a ajouté le ministre coordinateur.- VNA