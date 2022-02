Jakarta (VNA) – La ministre indonésienne du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a annoncé que le pays visait à ouvrir 4.000 restaurants indonésiens à l'étranger d'ici fin 2023 ou début 2024, dans le but de promouvoir la culture et la cuisine de ce plus grand pays musulman du monde.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative guidera et soutiendra les entrepreneurs nationaux pour développer leur activité culinaire à l'étranger et accélérer la coopération avec les parties prenantes telles que les agences et les différentes représentations de l'Indonésie à l'étranger pour mener à bien rapidement l'ouverture des restaurants.

En outre, le programme Indonesia Spice Up the World vise également à augmenter la valeur des exportations d'épices célèbres telles que le poivre, le gingembre et la noix d'arec à 2 milliards de dollars.

Avec cette stratégie, l'Indonésie espère devenir bientôt une destination culinaire du monde. -VNA