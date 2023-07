Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, lors de l'ouverture de l'Exposition commerciale de l’Indonesie à Jakarta, le 10 juillet 2023. Photo : antaranews.com

Jakarta, 14 juillet (VNA) - L'Indonésie cible les marchés non traditionnels d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pour stimuler les exportations, dont la croissance ralentit actuellement, a informé le ministre du Commerce Zulkifli Hasan.Selon le ministre, les marchés non traditionnels sont des pays qui ont un potentiel économique en tant que destinations de marché pour l'Indonésie. Ils comprennent des pays d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale, d'Afrique, d'Asie centrale et du Sud et du Pacifique.S'exprimant après l'ouverture de l'Exposition commerciale de l’Indonesie à Jakarta le 10 juillet, Zulkifli Hasan a déclaré que les marchés traditionnels du pays ralentissaient, par conséquent, ils essayaient de nouvelles percées, par exemple en Asie du Sud, qui était un marché non traditionnel pour l'Indonésie. .L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Égypte sont des marchés potentiels pour les produits indonésiens et l'Indonésie explorera les types de produits dont ces pays ont besoin, a-t-il ajouté.Zulkifli Hasan a souligné que ces pays ont un énorme potentiel de marché. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants, l'Asie du Sud, 2 milliards et le Moyen-Orient, 500 millions d'habitants, le ministère y travaillera.Parallèlement, la présidente de l'Association des employeurs indonésiens (Apindo), Shinta W. Kamdani, a déclaré qu'il était important pour l'Indonésie d'explorer de nouveaux marchés non traditionnels, car le pays a déjà signé plusieurs accords commerciaux, tant bilatéraux que régionaux.Shinta W. Kamdani a reconnu que les accords incluent l'Indonésie-Union européenne (IEU-CEPA), l'Indonésie-Europe (AELE) et le Partenariat économique régional global (RCEP), ce qui pourrait aider à ouvrir un accès plus large.Elle a souligné que le pays avait déjà signé des accords de libre-échange avec le Chili et le Mozambique. Il existe également de nombreuses opportunités avec ces accords commerciaux pour le pays à optimiser.- VNA