Des agriculteurs à Aceh, en Indonésie. Photo: AFP/VNA

Jakarta (VNA)- Le ministère indonésien des Finances a préparé un budget d'environ 95.000 milliards de roupies (environ 6,32 milliards de dollars) pour répondre à une éventuelle crise alimentaire en 2023.

Cette enveloppe budgétaire énorme vise à assurer la sécurité alimentaire dans le pays et prévenir des évènements inattendus comme le conflit russo-ukrainien, a déclaré le 20 septembre Isa Rachmatarwata, directeur du Département du budget du ministère indonésien des Finances.

Elle sera allouée aux ministères de l'Agriculture, des Affaires maritimes et de la Pêche, des Travaux publics et du Logement, a-t-il ajouté.

Le ministère de l'Agriculture est chargé d'utiliser ces fonds pour maintenir une production stable des denrées alimentaires prioritaires, promouvoir la diversification alimentaire afin d'améliorer la valeur ajoutée, la compétitivité et accélérer les exportations de produits agricoles.

Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche est chargé de mettre en œuvre des politiques de pêche mesurables basées sur des quotas, de développer une filière aquacole accordant la priorité à l'exportation et d'améliorer la compétitivité des produits aquacoles et halieutiques.

Le ministère des Travaux publics et du Logement est quant à lui chargé de construire ou de rénover les infrastructures d'irrigation et de barrage.

Une partie du budget de l'État sera décaissée pour aider les agriculteurs à augmenter leur production, a déclaré Isa Rachmatarwata. -VNA