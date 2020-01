L'Indonésie a rehaussé son objectif d'attraction des investissements dans le secteur de l'énergie au niveau de 35,9 milliards de dollars en 2020. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien a rehaussé son objectif d'attraction des investissements dans le secteur de l'énergie au niveau de 35,9 milliards de dollars en 2020, soit 4 milliards de plus que le montant de 31,9 milliards de dollars enregistré en 2019, a annoncé jeudi le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales.



L'objectif est supérieur aux 33,4 milliards de dollars fixés par le gouvernement l'an dernier.



Ces 35,9 milliards de dollars comprennent 13,8 milliards de dollars pour le secteur du pétrole et du gaz, 12 milliards pour l’électricité, 7,8 milliards pour l’exploitation minérale et le charbon et 2,3 milliards pour les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie.

Lors d’une conférence de presse, le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, a indiqué que le gouvernement encourageait la croissance économique et la création d’emplois en relevant cette année l’objectif d’attraction des investissements dans le secteur de l'énergie.



Le secteur de l'énergie joue un rôle stratégique pour stimuler l'économie nationale. Le gouvernement s'efforcera d’améliorer le climat de l'investissement dans ce domaine. Selon Arifin Tasrif, son ministère prévoit de supprimer 186 permis dans le but d’accélérer et simplifier le processus d'investissement dans le secteur de l'énergie.



Le ministre a indiqué que le permis était devenu le principal facteur qui avait rendu l’attraction des investissements dans le secteur de l'énergie en 2019 inférieure à l'objectif fixé. Les revenus non fiscaux de l'État provenant du secteur de l'énergie n’avaient atteint que 172.900 milliards de roupies (environ 12,49 milliards de dollars), inférieurs à l'objectif de 214.300 milliards de roupies.



Pour parvenir à l’objectif de cette année, le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales mettra en œuvre des programmes et des politiques stratégiques, notamment l’accélération des projets de raffinage, l’accès aux données sur le pétrole et le gaz, le remplacement de l’utilisation de combustible dans les usines… -VNA