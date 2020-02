Jakarta (VNA) - La Chambre des représentants indonésienne a ratifié le 6 février l'Accord de partenariat économique intégral Indonésie - Australie (IA - CEPA).

Le ministre indonésien du Commerce, Agus Suparmanto, a exprimé son espoir que l’accord aidera l'Indonésie à accroître sa compétitivité dans les ressources humaines, l'industrie et les services, tout en améliorant l'accès au marché australien des biens et services.

L'IA-CEPA permettra des réductions tarifaires importantes sur les exportations de produits entre les deux pays et offrira divers privilèges d'investissement, alors que l'Indonésie s'efforce de stimuler ses exportations et d'attirer les investissements étrangers.

L’accord, signé le 4 mars à Jakarta, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, permettra au secteur australien de l’élevage de bovins et d’ovins d’accéder au marché indonésien de 260 millions d’habitants. Les universités et les fournisseurs australiens de services et équipements médicaux pourront bénéficier également de la plus puissante économie d’Asie du Sud-Est.

De leur côté, les industries automobile et textile indonésiennes comme les exportateurs de bois, de produits électroniques et pharmaceutiques pourront augmenter leurs parts de marché en Australie.

En 2018, l'Australie était le neuvième partenaire commercial de l'Indonésie avec un commerce bilatéral de 8,53 milliards de dollars, dont 2,8 milliards de dollars d’exportations indonésiennes.-VNA