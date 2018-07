Jakarta, 25 juillet (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Indonésie en collaboration avec les autorités locales, a achevé mardi 24 juillet des procédures pour recevoir 42 pêcheurs vietnamiens à l’aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta.

Des pêcheurs vietnamiens à l’aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta.

L'ambassadeur vietnamien en Indonésie, Pham Vinh Quang, a déclaré que l'arrestation et la détention en Indonésie indonésiens étaient une leçon pour des pêcheurs vietnamiens qui ne comprennent pas les lois et règlements vietnamiens et indonésiens ou d'en manquer.



Selon le diplomate, l'ambassade du Vietnam a travaillé en étroite collaboration avec les organes indonésiens compétents pour vérifier les informations sur l'affaire. Des efforts ont été déployés pour réduire les difficultés rencontrées par les détenus pendant leur captivité, ainsi que pour les renvoyer par la partie indonésienne.



Les personnes arrêtées, travaillant sur cinq bateaux de pêche, étaient détenues dans les îles Natuna depuis avril de cette année. La plupart d'entre eux, nés dans les provinces vietnamiennes de Ba Ria-Vung Tau, de Kien Giang, de Tien Giang et de Ben Tre, ont été embauchés pour la pêche et la transformation des fruits de mer.



Ces dernières années, l’ambassade du Vietnam en Indonésie a multiplié ses efforts pour assurer les droits légitimes des citoyens vietnamiens dans ce pays, notamment des pêcheurs interpelés. – VNA