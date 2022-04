Jakarta (VNA) - L'Indonésie occupe actuellement 15% de la production mondiale de thon et de listao, étant le plus grand producteur mondial de ces produits, a rapporté le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche de ce pays (KKP).

Photo d'illustration : Journal Thuy san Viet Nam

Dans une déclaration à la presse, le 19 avril, le directeur marketing du Département de la compétitivité des produits aquacoles du KKP, Erwin Dwiyana, a précisé que la production de thon du pays a enregistré une croissance annuelle de 3,66%, supérieure à la production mondiale moyenne de 3,42 %. Les Philippines sont actuellement connues comme le deuxième producteur mondial de thon, avec une part de marché de 7,3%, et le Vietnam, en troisième position, avec 6,6%, précise-t-il.

Cependant, le directeur a souligné que l'Indonésie ne se classe qu'au sixième rang en termes d'exportations de l'article dans le monde, avec une part de marché de 5,33 % en 2020. Le premier exportateur mondial de thon est la Thaïlande, avec 17,73 %, suivie de la Chine (8,45 %), de l'Espagne (8,2 %), de l'Équateur (7,98 %) et de Taïwan (Chine), 5,57 %. - VNA