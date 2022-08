Jakarta, 19 août (VNA) - Le ministère indonésien des Finances et la Banque de l’Indonésie (BI) ont lancé sept nouveaux billets pour marquer le 77e anniversaire de l'indépendance du pays (17 août).

Photo: tempo.co

Les nouveaux billets sont de 100.000 roupies, 50.000 roupies, 20.000 roupies, 10.000 roupies, 5.000 roupies, 2.000 roupies et 1.000 roupies. Tous les billets en roupies émis précédemment restent valables pour le paiement.

Selon Erwin Haryono, chef du département de la communication de la BI, les nouveaux billets de banque 2022 conservent toujours l'image principale des héros nationaux, ainsi que des thèmes culturels indonésiens tels que des images de danse, de paysages naturels et de flore au verso similaires à ceux de l'émission 2016. Il y a deux changements notables dans les nouveaux billets, à savoir une conception de couleur plus nette et un élément de sécurité plus fiable.

Les innovations garantissent que les billets de banque en roupies authentiques sont plus faciles à identifier, plus pratiques et plus sûrs à utiliser et plus difficiles à contrefaire, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité des billets de banque en roupies en tant que source de fierté et symbole de souveraineté en République d'Indonésie, a-t-elle déclaré.- VNA