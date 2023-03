Jakarta, 7 mars (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi et son homologue japonais Hayashi Yoshimasa ont discuté du renforcement de la coopération et des investissements entre les deux pays dans le cadre du 8e dialogue stratégique au niveau ministériel Indonésie-Japon le 6 mars à Tokyo.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi et son homologue japonais Hayashi Yoshimasa. Photo : Kyodo

Le Japon est actuellement le troisième partenaire commercial de l'Indonésie, avec un chiffre d'affaires bilatéral annuel de plus de 42 milliards de dollars avant la pandémie. Cependant, ce chiffre est encore trop faible par rapport au commerce total entre l'Indonésie et les autres pays d'Asie de l'Est, a déclaré Retno Marsudi.Elle a suggéré que les deux parties finalisent rapidement le protocole modifiant l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon (IJEPA) pour s'attaquer aux barrières commerciales et élargir l'accès aux produits de qualité supérieure des deux pays.Selon Retno Marsudi, il est nécessaire que le Japon soit plus flexible, notamment en supprimant les droits de douane sur le thon en conserve d'Indonésie, tout en assouplissant les réglementations spéciales pour le café et le sorbitol ainsi qu'en augmentant l'importation de fruits tropicaux en provenance de ce pays d'Asie du Sud-Est.Concernant les investissements, Retno Marsudi et son homologue japonais ont évoqué un certain nombre de partenariats potentiels dont la construction de sa future capitale (IKN) Nusantara.Un projet de construction d'un terminal automobile d'une capacité de 600.000 unités par an d'ici 2024 et d'un terminal à conteneurs d'une capacité de manutention de 525 000 EVP par an d'ici 2023 au port de Patimban dans la province de Java occidental a également été évoqué lors de l'événement.Les deux parties ont discuté des résultats de la réunion entre les deux ministres des Transports la semaine dernière, notamment la collaboration dans le développement de projets de métro, à savoir le projet de corridor Est-Ouest de Jakarta.- VNA