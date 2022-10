Lors de la cérémonie de signature. Photo : Antara



Jakarta, 7 octobre (VNA) - L'Association indonésienne des sociétés pharmaceutiques (GPFI) a signé le 6 octobre une lettre d'intention avec la Fédération des associations de fabricants de produits pharmaceutiques du Japon (FPMAJ) à Osaka pour une coopération dans le secteur pharmaceutique.Le président du GPFI F, Tirto Kusnadi, a signé la lettre d'intention avec le directeur général de la FPMAJ, Toshihiko Miyajima, lors du forum Indonésie-Japon sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, en présence de l'ambassadeur d'Indonésie au Japon, Heri Akhmadi, et de la consule générale indonésienne Dina Sutikno, basée à Osaka.L'un des objectifs de la signature de la lettre d'intention lors du forum des entreprises est de soutenir l'un des grands thèmes de la présidence indonésienne du G20 : le renforcement de la structure l'architecture mondiale de la santé.L'industrie indonésienne des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux est l'un des secteurs potentiels, avec une croissance positive de 2,1 % au deuxième trimestre de cette année.À cette fin, le gouvernement indonésien a déclaré l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux comme l'un des sept secteurs prioritaires du pays dans la stratégie "Développement de l’Indonésie 4.0".Ainsi, diverses incitations et réglementations simples seront proposées dans le secteur indonésien des dispositifs pharmaceutiques et médicaux.- VNA