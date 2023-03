Jakarta, 10 mars (VNA) - Les dirigeants de la Commission indonésienne pour l'éradication de la corruption (KPK) et de l'Unité cambodgienne de lutte contre la corruption (ACU) se sont réunis le 8 mars à Jakarta pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération régionale et internationale dans le traitement des affaires de corruption transfrontalières.

Un aperçu de la réunion. Photo : KPK_RI

Le président du KPK, Firli Bahuri, a déclaré que la visite de la délégation de l'ACU est une motivation pour mettre en place la coopération des deux pays dans ce domaine.Il a souligné la nécessité pour les pays de l'ASEAN de se soutenir mutuellement dans la prévention de la corruption transnationale et de promouvoir la coopération internationale dans ce travail en renforçant le programme de lutte contre la corruption dans les forums internationaux.Le vice-président de l'ACU, Yonn Sinat, a déclaré que les discussions lors de la réunion visaient à promouvoir la coopération bilatérale dans l'échange d'informations et d'expériences dans la prévention et la poursuite de la corruption.Au cours de leur séjour les 8 et 9 mars, la délégation de l'ACU a participé à des activités éducatives sur la culture de l'intégrité et la prévention et le contrôle de la corruption, et a partagé son expérience dans la gestion des déclarations de patrimoine, la gestion des biens et des avoirs confisqués, et a participé à une réunion des parties de l'ASEAN. contre la corruption (ASEAN-PAC).- VNA