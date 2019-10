L'ambassadeur allemand en Indonésie, Peter Schoof (au milieu), le ministre coordinateur indonésie n des Affaires maritimes, Luhut Pandjaitan (à gauche), et le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, lors d'une réception en l'honneur de l'anniversaire de la Réunification allemande, le 3 octobre à Jakarta. Photo: thejakartapost.com

Jakarta (VNA) - Les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Allemagne continueront de se développer, notamment la coopération future entre les industries automobiles des deux pays en matière de production de véhicules électriques, a déclaré un haut responsable indonésien.



L’Indonésie attend une action concrète de l’Allemagne, en particulier sous la forme d’investissement direct, a déclaré le ministre coordinateur indonésien des Affaires maritimes, Luhut Panjaitan, lors d’un événement tenu le 3 octobre à Jakarta, à l’occasion du 29e anniversaire de la Réunification allemande.



"J'ai également annoncé à notre président cet après-midi et il était très heureux de ces progrès. En particulier, en discutant de la production de véhicules électriques avec Volkswagen et Audi, nous avons constaté la possibilité de création d’une industrie des batteries lithium en Indonésie", a déclaré Luhut Panjaitan.



L’Indonésie participera également en tant que pays partenaire à Hannover Messe 2020, le plus grand salon dédié à l'industrie et à la technologie du monde. Cette participation correspond à l’engagement de développer les programmes "Making Indonesia 4.0" de l'Indonésie, qui se focalisent sur les secteurs de l'alimentation, des boissons, du textile, de l'automobile, de la chimie et de l'électronique, a déclaré le ministre indonésien.



Lors de l'événement, le ministre Luhut Panjaitan a également annoncé que la partie allemande était prête à investir quelque 2,5 milliards d’euros dans des projets d’infrastructures en Indonésie et à accorder une somme supplémentaire de 10 millions d’euros à un programme de réhabilitation des mangroves dans le pays.



En août dernier, le président indonésien Joko Widodo a signé un décret qui accélérera le développement des véhicules électriques en Indonésie. Outre l’Allemagne, le gouvernement indonésien appelle des entreprises étrangères, dont celles de la République de Corée et du Japon, à investir dans l’industrie de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. –VNA