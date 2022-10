Le ministre de la Coordination des affaires économiques Airlangga Hartarto (Centre). Photo : ANTARA/VNA

Jakarta, 7 octobre (VNA) - La coopération économique entre l'Indonésie et la République de Corée continue de s'intensifier, notamment par la ratification de l'accord de partenariat économique global (IKCEPA) des pays, a déclaré un responsable indonésien.L'IKCEPA pourrait être appliquée en janvier 2023, a déclaré le ministre de la Coordination des affaires économiques Airlangga Hartarto dans un communiqué officiel le 5 octobre félicitant le peuple et le gouvernement de la République de Corée à l'occasion de la Journée de la Fondation nationale de leur pays (3 octobre).Il a noté qu'en plus de l'IKCEPA, l'Indonésie et la République de Corée ont ratifié l'accord de partenariat économique global régional (RCEP) qui renforcera les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.Le responsable a exprimé sa conviction que les relations et la coopération entre les deux pays peuvent se renforcer conformément aux aspirations et aux souhaits de leur peuple.L'ambassadeur de la République de Corée en Indonésie, Park Tae-sung, a déclaré que l'amitié et le partenariat entre les pays se sont renforcés.Les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique spécial, en particulier dans le secteur des véhicules électriques et des batteries, qui est une vitrine pour une coopération mutuellement bénéfique, a-t-il noté, ajoutant que les relations étroites sont également marquées par le Comité conjoint sur le Forum de coopération économique qui se tient régulièrement à niveau ministériel ou haut fonctionnaire.Les statistiques montrent que le commerce bilatéral a atteint 18,4 milliards de dollars en 2021, en hausse de 37,8 % sur un an. La République de Corée s'est également classée septième parmi les investisseurs étrangers en Indonésie, avec un total d'investissements directs étrangers d'environ 1,6 milliard de dollars l'an dernier.- VNA